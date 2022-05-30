"Инцидент произошел сегодня. У работника рваные раны", — сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Между тем, об инциденте уже сообщают очевидцы в соцсетях.

"Леопард схватил работника зоопарка, грыз и не отпускал. За руку и ногу. Мы видели эту кровь, дико орали обезьяны в соседних клетках и сам человек", — написала одна из свидетельниц происшествия.

"Тайган" — парк львов, тигров, жирафов, слонов и других зверей. Бизнесмен Олег Зубков основал его в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Предприниматель владеет также зоопарком "Сказка" в Ялте.

Это не первый инцидент с дикими животными в "Тайгане". Как сообщалось, Зубков является фигурантом дела по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с происшествием в 2021 году, когда 22-летняя жительница Краснодара, держа на руках годовалого ребенка, подошла близко к клетке с тигром, и зверь откусил малышу часть пальца.