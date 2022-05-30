"В этом вольере на постоянной основе будут содержаться зубры, которые в силу возраста или состояния здоровья уже не смогут самостоятельно выжить в дикой природе. Кроме того, он будет использоваться для передержки и акклиматизации животных, привезенных в нацпарк для выпуска в дикую природу", — цитирует пресс-служба директора нацпарка Виктора Гришенкова.

Вольер построят при усадьбе Березичского участкового лесничества нацпарка. "Зубриный дом" займет порядка 1,5 га пойменного луга и примыкающего к нему леса.