"Мы дали яркий старт летнему курортному сезону. Задача — провести его на самом высоком уровне. Для этого все ответственные службы мэрии до конца сентября переходят на усиленный режим работы — с семи утра до десяти часов вечера", — сообщил в своём официальном телеграм-аккаунте в понедельник мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"График работы составлен так, чтобы возникающие вопросы решались максимально оперативно", — подчеркнул он.

Градоначальник напомнил, что старт летнему курортному сезону в Сочи был дан накануне.

По его словам, особое внимание во время подготовки города к сезону было уделено благоустройству.

"Мы провели огромную подготовительную работу на гостевых маршрутах во всех районах курорта", — отметил Копайгородский.

"Появляется все больше благоустроенных современных зон, оформленных в едином стиле. Практически на всех есть бесплатный wi-fi. В целом, операторы "большой четверки" провели всю необходимую работу, чтобы обеспечить качественную сотовую связь в период летних нагрузок на территории всего города. Модернизация позволила обеспечить высокоскоростным интернетом 90 процентов населения города. Благодаря новым базовым станциям улучшилась связь вдоль железной дороги и автомагистралей. Эту работу продолжаем, идут проектно-изыскательные работы для установки дополнительной инфраструктуры", — написал Копайгородский.

"Ко всем вопросам подходим комплексно, чтобы жить и отдыхать в нашем городе было комфортно и безопасно", — заключил он.