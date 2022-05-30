Таким образом, с июня полеты из Нарьян-Мара в Москву будут выполняться три раза в неделю (вторник, пятница, суббота), а в Петербург — четыре раза в неделю (понедельник, четверг, пятница, воскресенье).

"Рейсы из НАО в Москву и Санкт-Петербург всегда пользуются большой популярностью, поэтому авиакомпания "РусЛайн" приняла решение увеличить частоту полетов по этим направлениям. Мы уверены, что нарьянмарцы будут рады возможности выбирать удобное время перелета из большего количества опций. Расписание построено таким образом, чтобы пассажирам стало легче планировать свои бизнес- и туристические поездки", — цитирует пресс-служба генерального директора по коммерции авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.