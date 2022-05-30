"В 2022 году летняя оздоровительная кампания будет проходить с учетом снятия ограничений как по наполнению лагерей, так и по заезду сотрудников. Разрешены экскурсионные выезды и массовые мероприятия на открытом воздухе", — сказала Снисаренко журналистам в понедельник.

При этом, отметила она, в полном объеме сохранены требования по проведению противоэпидемических мероприятий.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что управление завершило обследование лагерей, планирующих работать в Петербурге летом. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии действующим санитарным правилам оформлены 168 лагерям, 160 из них — дневного пребывания.

По данным заместителя председателя городского комитета по образованию Андрея Борщевского, в рамках летней оздоровительной компании отдохнуть смогут около 110 тыс. юных петербуржцев. Для них будут работать не только лагеря дневного пребывания, но и стационарные — в Курортном районе города.

Как уточнил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Петербургу Станислав Базаев, на территории городских детских лагерей пляжей нет.

Всего же, по его словам, на сегодняшний день допущены для отдыха и купания 16 петербургских пляжей.

Базаев предостерег родителей от бесконтрольного пребывания детей на водоемах: в прошлом году в Петербурге утонули два ребенка, а всего — 47 человек.

Руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Петербурге Антон Паулин в свою очередь отметил, что 90% случаев поиска детей со статусом "Найден. Погиб" связаны с водоемами.

Кроме того, он рекомендует родителям всегда быть на связи с детьми; выучить с ними номера телефонов взрослых и запомнить номер 112; в случае, если ребенок потерялся, не теряя времени, обращаться в полицию и на горячую линию отряда "ЛизаАлерт". Также он не советует отпускать детей на природу с пожилыми родственниками.