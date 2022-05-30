"Капитану избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что капитан в ходе допроса признал вину.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении капитана теплохода, севшего на мель в воскресенье в Татарстане. Он подозревается в оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).

Следствием установлено, что около 8:50 29 мая на 1308 км реки Волга сел на мель прогулочный теплоход "Метеор Восход-51", двигавшийся по маршруту Казань — Остров Свияжск. В результате сильного толчка восемь пассажиров получили травмы, но госпитализация никому не потребовалась. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения.