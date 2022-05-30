"В соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией совместно с экспертами приняли решение отменить обязательный масочный режим в регионе. С сегодняшнего дня ношение масок и социальное дистанцирование будет носить рекомендательный характер", — сказал Кувшинников.

В свою очередь начальник облдепартамента здравоохранения Алексей Плотников отметил, что региону удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Число заражений за сутки в течение двух последних недель остановилось на показателе до 50 случаев.

Также в области продолжает сокращаться коечный фонд в коронавирусных моногоспиталях. На сегодняшний день занято 63% коек в специализированных стационарах.

"Предлагаем, сократить коечный фонд на 50 коек: 25 в Вологде, 10 — в Череповце и 15 в Великом Устюге", — сказал Плотников.