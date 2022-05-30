«Опасения, связанные с COVID-19, и высокие расходы на поездки являются основными факторами, сдерживающими дальние поездки летом 2022 года. Спрос на путешествия в Европу остается ниже допандемийного уровня, тем не менее, он немного улучшился по сравнению с прошлым годом», — отмечают аналитики.

Согласно исследованию, не считая китайских и российских туристов, 76% респондентов заявили, что российско-украинский конфликт не повлиял на их намерение путешествовать в Европу, лишь 12% от общего числа опрошенных хотят отменить поездку. Результаты показывают, что опасения, связанные с COVID-19, расходы на путешествия и отсутствие удобных транспортных стыковок являются основными факторами, сдерживающими дальние поездки этим летом.

По данным организации, из-за спецоперации на Украине и антироссийских санкций желание россиян поехать в Европу достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений – 78 пунктов из 100. Индекс настроений российских туристов в настоящее время значительно ниже, чем в первую волну пандемии коронавируса, когда действовали самые строгие ограничения на поездки (87 пунктов в мае-августе 2020 года).

Как отметили в ЕТС, в краткосрочной перспективе 60% опрошенных россиян не планируют выезжать за пределы СНГ. Из них 24% вообще не имеют планов на какое-либо путешествие, а 13% финансово не могут себе сейчас позволить поездку в Европу. Еще 10% в качестве причины отказа для поездок в западные государства назвали страх перед антироссийскими настроениями. 4% опрошенных сообщили, что страны Европы, куда они бы хотели поехать, закрыты для них в настоящее время, 3% отказались из-за невозможности расплачиваться российскими банковскими картами. По 2% респондентов назвали причиной отсутствие прямых рейсов в нужные страны и опасения по поводу безопасности поездки, связанные с COVID-19 соответственно.

Согласно исследованию, только 20% опрошенных россиян сообщили, что могут рассмотреть поездки в Европу этим летом. В 2021 году таких туристов было 39%.

В комиссии подчеркнули, что Европа по-прежнему остается привлекательным направлением для россиян: 9% считают, что лишь текущая ситуация негативно сказалась на их желании поехать в Европу этим летом. 7% респондентов ответили, что страны ЕС остаются привлекательными и они хотели бы посетить их снова в будущем, но не сейчас. Еще 4% планируют заменить этим летом европейские страны на доступные ближайшие направления.

Между тем, вдвое по сравнению с летом 2021 года вырос интерес к поездкам в неевропейские страны: 20%, против 10% в 2021 году.

По данным ЕТС, 51% российских туристов отдают предпочтение Европе из-за качественного пляжного отдыха, 32% респондентов нравятся города и мегаполисы, четверть россиян хотели бы посетить разные места в европейских странах, 17% — горы и нацпарки, 7% — сельскую местность.

Самыми популярными странами для отдыха в Европе, по мнению опрошенных россиян, стали Турция (24%), Италия (15%), Кипр (14%), Германия (12%), Греция (11%), Испания и Австрия (10%), Болгария (9%), Финляндия и Франция (8%), Сербия и Черногория (7%).

При этом большинство респондентов из РФ, 21%, отправились бы в поездку по Европе на арендованном автомобиле, 18% воспользовались бы авиакомпаниями с полным обслуживанием, 17% — лоукостерами, 16% приобрели бы единый билет на поезд. Еще 15% использовали бы различные наземные виды транспорта.