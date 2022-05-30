"Это еще один рейс, который свяжет регионы нашего округа по воде", — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, которые приводит пресс-служба регионального правительства, число пассажиров, перевезенных "Валдаями", в этом году планируется увеличить более чем вдвое.

В свою очередь организатор — компания по развитию скоростного судоходства "Водолет" — сообщает, что в дальнейшем курсирование "Валдаев" до Козьмодемьянска планируется по пятницам, а также "при наличии судов" в праздничные дни.

Пресс-служба напоминает, что в настоящее время суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, а также выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода — в пределах 550 км.

Предназначено для эксплуатации по протяженным маршрутам на полноводных реках всей территории России — от Центральной части до Дальнего Востока. При вместимости 45 пассажиров состав экипажа судна — только два человека.

Козьмодемьянск — город с более чем 400-летней историей. Основные достопримечательности — церковь Троицы Живоначальной — один из древнейших храмов Поволжья, памятник Акпарсу — национальному герою горных марийцев, музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, музей мореного дуба.