"Мы на шестом месте по количеству бронирований, уступаем Краснодарскому краю в связи с наличием моря, двум столицам — Москве и Санкт-Петербургу, Ставропольскому краю и Республике Крым в связи запросом на морской отдых", — сказал Шимко в ходе еженедельного совещания губернатора с министрами и главами округов Подмосковья в понедельник.

По словам Шимко, большая часть туристов — около 70% — москвичи. Он отметил, что основная цель туристов — загородный отдых, культурно-познавательный туризм — экскурсии, посещение музеев, парков. Ранее сообщалось, что летом в Подмосковье ожидаются до 8 млн туристов.