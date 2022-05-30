"Мы сняли все региональные ограничительные меры, связанные с коронавирусом", — цитируются слова Владимирова в сообщении.

В то же время, по данным пресс-службы, продолжают действовать требования по мерам профилактики, установленные Роспотребнадзором на федеральном уровне.

Как сообщалось, на фоне спада заболеваемости COVID-19 в Ставропольском крае в начале весны начали сокращать "ковидный" коечный фонд.

Кроме того, ранее было отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании при посещении общественных мест.

Прекращена обязательная вакцинация. Поликлиники перешли к стандартному режиму работы.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 197,8 тыс. человек, из них выздоровели 187,7 тыс., умерли более 7 тыс. человек.