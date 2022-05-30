Автопробег стартовал в Новосибирске 26 мая и прошел по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. В Горном Алтае встреча участников и старт состоялись на площадке "Жемчужина Алтая" в Майминском районе.

"В этом году мы отмечаем 100-летний юбилей придания государственного статуса нашей красивейшей дороге — Чуйскому тракту. Он начинается в Новосибирской области, проходит через Алтайский край и доходит до границы с Монголией, протяженность составляет более тысячи километров", — сказал на открытии горно-алтайской части автопробега глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Глава региона подчеркнул, что по версии журнала National Geographic, с 2014 года Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира, занимая пятое место в этом списке.

После приветственных слов участники пробега отправились в путь по Чуйскому тракту к границе с Монголией. По дороге они посещали знаковые достопримечательности региона, преодолели два горных перевала — Семинский и Чике-Таман. На Чике-Тамане путешественников встречали национальными песнями, танцами и традиционными блюдами алтайской кухни. Там, на вершине перевала, были торжественно подняты флаги Российской Федерации и Республики Алтай. Далее участники сделали остановку у памятника Кольке Снегиреву — он посвящен как строителям дороги, так и всем водителям, когда-либо проезжавшим в этих местах. Памятник был установлен в районе Белого Бома в 2014 году, он назван в честь героя известной шоферской песни — Николая Снегирева, по мотивам которой снят кинофильм "Ехали два шофера".

В селе Ташанта Кош-Агачского района автопробег завершился праздничным концертом, посвященным 100-летию Чуйского тракта и Дню снежного барса.

На обратном пути на всем протяжении маршрута участники также посещали знаковые места и достопримечательности Республики Алтай. На 703-м километре Чуйского тракта они осмотрели знаменитый Ининский (Цаплинский) мост — первый в мире подвесной двухцепной висячий мост, построенный в 1936 году по проекту Сергея Цаплина. Мост является памятником архитектуры и внесен в реестр объектов культурного наследия. Основной особенностью конструкции является оригинальная система висячего моста, основанная на теории многоцепных висячих ферм. Общая длина моста по настилу — 142 метра, пролет над Катунью — 100 метров. Пилоны моста высотой 21 метр представляют собой качающиеся железобетонные рамы. Цепи моста перекинуты через вершины пилонов и закреплены в анкерных плитах.

"Есть версия, что это первый мост, построенный по такой технологии в мире. Он был построен в 1936 году. В Сан-Франциско подобный мост, но только значительно больше, был сдан в 1937 году, а в 1938 году построен Крымский мост в Москве", — подчеркнул Хорохордин.

На кордоне Кур-Кечу в честь юбилейной даты участники высадили 100 саженцев елей. Хорохордин подчеркнул, что высадка хвойных лесов проходит по всей республике.

"С начала этого года в рамках лесовосстановительных работ по нацпроекту "Экология" в Республике Алтай высажено более 100 га леса, и эта работа будет продолжаться. Наш регион признан экостолицей России, и мы поддерживаем это высокое звание", — сказал он.

Глава республики отметил, что автопробег прошел на высоком организационном уровне — в каждом районе участники могли ознакомиться с культурой и традициями местных жителей, полюбоваться пейзажами и уникальной, нетронутой красотой Горного Алтая.