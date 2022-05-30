Это пещера Чекановского в Ольхонском районе и Ботовская пещера в Жигаловском районе региона.

"Ботовская пещера является самой протяженной в России — согласно последним замерам, ее длина составляет более 69 тыс. метров", — отмечается в сообщении.

Отмечается также, что в пещере Чекановского находится древний подземный ледник, по которому можно изучать изменения климата в Прибайкалье на протяжении нескольких тысячелетий.

"Пещеры являются уникальными в своем роде геологическими, палеонтологическими, археологическими объектами и характеризуется особенными многочисленными подземными галереями, наличием натечных образований, палеонтологических остатков и следов пребывания человека", — говорится в сообщении.

В 2021 году Минприроды региона в рамках государственных контрактов организовало работы по комплексному экологическому обследованию пещер для подготовки обоснования необходимости придания им статуса памятников природы.

"В настоящее время нормативно-правовые акты, закрепляющие статус особо охраняемых природных территорий регионального значения, проходят процедуры согласования", — цитирует пресс-служба Трофимову.

Как ранее сообщалось, Ботовская пещера находится в тайге, вход в нее расположен на берегу реки Лены в 90 км от райцентра Жигалово. Представляет собой запутанный лабиринт подземных ходов, уходящих вглубь горного массива. Была открыта в 1946 году геологами Ленской партии. Долгое время считалось, что длина пещеры составляет около 7 км. В 1990-е годы иркутский спелеологический клуб "Арабика" начал исследовать пещеру и обнаружил, что ее протяженность намного больше, после чего она была признана самой протяженной в России и одной из крупнейших в мире. В настоящее время иркутские спелеологи исследовали более 69 км ходов.

Сообщалось также, что возраст Ботовской пещеры — порядка 100 тыс. лет. В разное время в ней были обнаружены единственный в России хорошо сохранившийся скелет ископаемого пещерного медведя и следы пребывания древних охотников, в том числе высеченная на камне карта части ходов.