"Причин для беспокойства у отдыхающих и туристов, посещающих косу, нет. Прибрежные воды Балтики поменяли привычный голубой цвет на желтый не из-за какой-либо техногенной катастрофы, а вследствие обычного явления природы", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова,

"В настоящее время на косе идет цветение сосны обыкновенной, посадки которой очень внушительные. Ветер сдувает в море пыльцу цветов, обилие которой и меняет цвет моря. Эта пыльца совершенно не опасна", — пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, это явление — цветение сосен — происходит каждый год. Но очень часто ветер и волны весьма быстро уносят пыльцу в море, и потому люди не могут наблюдать "желтое" море у берега.

Она напомнила, что на Куршской косе нередки и другие природные явления, которые вызывают сильные эмоции отдыхающих. Так, пару лет назад на морском берегу косы оказались сотни тысяч мертвых майских жуков. Все они погибли во время сильной грозы и ливня над морем, а волны выбросили их на берег.

"Сотрудники нацпарка убирали жуков сотнями килограммов, но справиться своими силами с этой бедой не смогли. И потому "Куршская коса" объявила пятидневную акцию "Жуки в обмен на пропуск!". За каждый сданный на КПП мешок жуков участник акции получали одноразовый бесплатный пропуск для въезда на территорию косы", — заключила Большакова.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", т.к. по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций.