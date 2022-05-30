"Туроператорское сообщество Свердловской области, Центр развития туризма подготовились к этому сезону особенно тщательно, учитывая, что очень многие перелеты через международные аэропорты и различные страны на сегодняшний день закрыты, как, собственно, закрыт и юг нашей страны до 30 мая", — сообщила заместитель директора центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в понедельник.

В частности, в этом году 14 мая в Свердловской области был запущен новый маршрут из Екатеринбурга в природный парк "Оленьи ручьи" на рельсовом автобусе РА-3 "Орлан".

"Учитывая, что отдых в парке "Оленьи ручьи" был очень востребован, пошли навстречу и организовали такой специальный тур. Причем, приобретая билет на путешествие, вы можете путешествовать как с туроператором, так и самостоятельно", — подчеркнула Шестакова.

Этот маршрут находится в апробации, туроператор пытается активно изучать и по ходу реализации предлагать новое. "Сегодня маршрут этот востребован. Востребованность оленьего парка всегда всегда высокая", — отметила она.

Также в этом году у желающих посетить Каменск-Уральский появится возможность подольше погулять по городу и вернуться в Екатеринбург на "Ласточке".

"Увеличено время нахождения "Ласточки" на территории города для туристов", — рассказала Шестакова.

По ее словам, поездку в Каменск-Уральский можно организовать как тур выходного дня.

В прошлом году в регионе стартовал "Императорский маршрут" (брендированный вагон курсирует между Алапаевском и Екатеринбургом).

"Очень активно (этот маршрут — ИФ) востребован не только жителями, но и гостями Свердловской области. Очень хорошо идут продажи, глубина продаж составляет два месяца", — сообщила эксперт.

На этот год, по словам Шестаковой, запланировано 68 выездов "Императорского маршрута".

Кроме того, до конца года в регионе будет запущен железнодорожный маршрут из Екатеринбурга на музейную площадку УГМК.

"Такое путешествие на ретро-поезде планируется в течение этого года дополнительно открыть ля путешественников. Мы увеличили в этом году с учетом спроса, который мы имели в 2021 году, количество выездов", — сообщила замдиректора центра развития туризма.

"Демидовский маршрут" (брендированный туристический маршрут по Невьянску, Нижнему Тагилу, Горноуральскому и Нижнесалдинскому городским округам, связанный с династией известных промышленников Демидовых), который стартует в Свердловской области в первой половине июня, может войти в программу туристического кешбэка — регион ведет соответствующие переговоры с Ростуризмом. В рамках маршрута в 2022 году планируется шесть выездов — они станут пробными.

"Мы будем смотреть их востребованность, чтобы корректировать и по графику на следующий год, и по емкости групп, и так далее. Шесть туроператоров будут работать на этом маршруте. Мы уже имеем соглашения, партнеров в рамках проекта", — сказала Шестакова.

"Я думаю, что "Демидовский маршрут" — это как раз тот маршрут, который будет с учетом спроса корректироваться, (будет — ИФ) увеличиваться количество выездов на этот маршрут. Я думаю, что интерес к нему будет высокий. Тем более, что статус нацмаршрута, я думаю, получим в ближайшее время", — добавила эксперт.

В свою очередь директор "Агентства развития Сысерти" Ян Кожан отметил важность развития железнодорожного сообщения с туристическими точками, в том числе в Сысерти (находится в чуть более 50 км от Екатеринбурга).

"Важно развивать этот транспорт, и мы готовы к любым различным форматам. Железнодорожные пути есть, но они промышленные, старые. В прошлом году их с РЖД вместе с администрацией тестировали, насколько по ним можно ездить", — подчеркнул Кожан.

Ранее директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова высказывала мнение, что путешествия по железной дороге могут стать одним из основных направлений развития внутреннего туризма в регионе.

"Сейчас бешеную популярность имеет железная дорога, путешествия по Свердловской железной дороге. У Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД" — ИФ) существует порядка 20 проектов по развитию железнодорожного туризма", — отмечала Туканова.