В распоряжение губернатора Амурской области от 27 января 2020 года "О введении режима повышенной готовности" (из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции) внесены изменения. В частности, исключены слова "обязательного использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания".

В подпункте распоряжения, который требовал обеспечить ношение гигиенических масок в магазинах, общественном транспорте и других публичных местах, слово "обеспечить" заменено на "рекомендовать".

По данным областного управления Роспотребнадзора на понедельник, в 98% случаев COVID-2019 у пациентов протекает в виде ОРВИ.