"Оборудование для создания беспроводной сети, программный комплекс, портативные "кнопки SOS", а также автономную поисковую систему для спасателей курорта "Эльбрус" предоставит и внедрит отечественный разработчик — "Системы позиционирования и поиска" (СПП/ Resero.tech)", — говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев и руководитель Resero.tech Дмитрий Гавва.

Маячок Resero.tech поможет сократить время поиска. Благодаря беспроводной сети при активации режима SOS прибор передаст оперативному дежурному сигнал с точным местоположением человека, причем не только в зоне без мобильной связи, но даже из глубины ледниковой трещины или скального разлома.

Также в случае необходимости прибор поможет обнаружить пропавшего, даже если режим SOS не был активирован. Специальная автономная поисковая система поможет спасателям найти пострадавшего с вертолета, если он покинул зону покрытия сети.

"В рамках запуска нашей системы на горе Эльбрус, мы в первую очередь развернем беспроводную сеть на южных склонах горы, а после тестового периода развернем сеть на северных склонах. В планах — обеспечить доступом к платформе мониторинга за чрезвычайными происшествиями не только спасателей курорта "Эльбрус", но и подразделения МЧС, которые задействованы в спасательных операциях", — приводят в сообщении слова главы Resero.tech.

Планируется, что оборудование для беспроводной связи и поиска будет установлено на Эльбрусе уже в начале июня, полностью система будет готова к использованию до конца месяца. Летний сезон — 2022 станет для системы тестовым периодом.