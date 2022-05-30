"В рамках праздника пройдут кулинарные мастер-классы по гастрономии XIX века и пожарским котлетам. Помимо этого, участники узнают о кулинарных секретах приготовления сладкой выпечки, медовой коврижки и новоторжской пастилы. После каждого мастер-класса гостям предложат дегустацию блюд", — говорится в сообщении.

Также будет организована экскурсия по исследованию Торжка вместе с историком Павлом Морозовым. Всероссийский историко-этнографический музей на площадке Новоторжского Кремля встретит гостей исторической программой "Дозор с дружинником", ремесленными мастер-классами и показательной работой кузницы. На фестивале также выступят творческие коллективы и пройдёт ярмарка. Завершит фестиваль файер-шоу. "Сегодня гастрономический туризм, наряду с культурным, событийным, сельскохозяйственным, водным и экотуризмом — в числе перспективных направлений развития отрасли на территории Верхневолжья", — подчеркивается в сообщении.