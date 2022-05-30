«Сообщаем Вам, что визовый центр Италии и банк «Интеза» работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее центр заявлял о приостановки приему документов на визу из-за проблем с оплатой консульского сбора через банк «Интеза», уполномоченный взимать плату за итальянские визы.

«В связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу генеральным консульством Италии может занимать больше времени, чем обычно. Просим вас представлять соответствующий комплект документов со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки», — подчеркивается в сообщении визового центра.

Италия 1 марта возобновила выдачу туристических виз россиянам после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.