В Омск полеты начнут выполняться со 2 июня по вторникам, четвергам и субботам. В Братск и Нижневартовск самолеты будут курсировать с 3 июня, по первому направлению рейсы будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу, по второму — в понедельник и пятницу.

В Ханты-Мансийск "ЮТэйр" начнет летать 16 июня по четвергам и воскресеньям.

На маршрутах в Братск и Ханты-Мансийск "ЮТэйр" будет единственным перевозчиком, свидетельствуют данные аэропортов этих городов.

"Мы продолжаем развивать прямое авиасообщение внутри Сибири, чтобы жители могли путешествовать по родному региону. Наличие новых прямых рейсов из Красноярска позволит пассажирам максимально сократить время в пути во время своих путешествий. До Братска, Омска и Нижневартовска можно будет добраться менее чем за 3 часа, а до Ханты-Мансийска — всего за 3,5 часа", — приводятся в пресс-релизе слова президента "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Красноярск — один из 11 российских хабов "ЮТэйр". Авиаперевозчик выполняет полеты из Красноярска в Москву, Новосибирск, Горно-Алтайск, Иркутск, Сургут.