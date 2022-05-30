В дальнейшем опыт распространят на Надымский, Шурышкарский, Пуровский и Красносельскупский районы.
Кроме того, в этом году впервые ученые проведут и авиаучет численности песца и тундроянной куропатки в Тазовском районе. Работы запланированы на сентябрь. В 2020 году аналогичные работы прошли в Ямальском районе.
Также, добавляет пресс-служба, большая работа запланирована по учету овцебыка на территории Приуральского района и сопредельной территории Республики Коми.
Уже сейчас начата работа по учету бурого медведя.
В сообщении подчеркивается, что мониторинг животного мира — работа, которая позволяет оценить состояние фауны на Ямале, а в случае необходимости вовремя предпринять меры по сохранению исчезающих видов животных.