"В Год экологии, который объявил в ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов, впервые пройдет учет околоводных пушных животных — выдры и норки. Мониторинг запланирован в охотугодьях Приуральского района", — говорится в сообщении.

В дальнейшем опыт распространят на Надымский, Шурышкарский, Пуровский и Красносельскупский районы.

Кроме того, в этом году впервые ученые проведут и авиаучет численности песца и тундроянной куропатки в Тазовском районе. Работы запланированы на сентябрь. В 2020 году аналогичные работы прошли в Ямальском районе.

Также, добавляет пресс-служба, большая работа запланирована по учету овцебыка на территории Приуральского района и сопредельной территории Республики Коми.

Уже сейчас начата работа по учету бурого медведя.

В сообщении подчеркивается, что мониторинг животного мира — работа, которая позволяет оценить состояние фауны на Ямале, а в случае необходимости вовремя предпринять меры по сохранению исчезающих видов животных.