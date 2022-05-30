«Переодетый в старушку мужчина бросил кусок торта в стекло, защищающее картину «Мона Лиза», выставленную в парижском Лувре. Видео инцидента распространились в соцсетях. Пробраться к картине, у которой обычно стоят толпы туристов, помогло инвалидное кресло: для колясочников перед картиной сделан отдельный проход, расположенный ближе, чем для обычных посетителей», — пишет издание.

По словам очевидцев, злоумышленник резко вскочил с кресла и сначала попытался разбить защитное стекло «Моны Лизы». Когда ему это не удалось, он швырнул в стекло кусок торта и разбросал вокруг себя лепестки роз.

Как сообщает газета, мужчину задержали, он оказался экоактивистом, который хотел привлечь внимание общественности к экологическому кризису.

Картина «Джоконда» Леонардо да Винчи пережила не одно нападение вандалов. В нее кидали камни, пытались облить кислотой. Летом 2009 года туристка из России швырнула чашку в защитное стекло.