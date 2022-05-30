"Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15, из Магаса в 17:15 (время местное). Разработанный график очень удобен для бизнес-сообщества и туристов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, открытие авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужит увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году для привлечения в регион туристов власти Ингушетии планируют открыть 10 новых авиарейсов в крупные российские города, в том числе в Нижневартовск, Сочи, Тюмень и Ростов-на-Дону. Как отметил премьер республики Владимир Сластенин, общий туристский и экскурсионный поток в Ингушетию в минувшем году составил 103 тыс. человек.