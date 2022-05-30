Новый арт-объект был изготовлен мастерами на фестивале кузнечного мастерства "Торжество металла", который прошел в минувшую субботу в Туле.

"Более 30 мастеров из 15 регионов России в течение двух дней создавали уникальный арт-объект — железный самовар в виде вазы с букетом цветов. В подиум для самовара заложены камни с пожеланиями участников и гостей фестиваля", — отметили в пресс-службе.

Кованую скульптуру представители Гильдии кузнецов России торжественно передали в дар тулякам.

Теперь новый объект как символ тульского гостеприимства займет свое место в кузнечной слободе ремесленного двора "Добродей", говорится в сообщении.

В Туле уже открыты арт-объект "Тульская азбука", "Укрощение блохи", арт-объект в виде большой пятирублевой монеты на Казанской набережной, скульптурная композиция "Грибная полянка", скульптуры "Тульскому мастеровому", "Тульское чаепитие", памятники тульскому прянику и гармони.