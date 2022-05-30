"Сильное эксплозивное извержение вулкана продолжается. Взрывы подняли пепел на высоту до 15 км, пепловый шлейф простирается к юго-востоку от вулкана", — говорится в сообщении.

28 мая вулкану оранжевый цветовой код опасности для авиации сменили на высший — красный.

По данным Геофизической службы Камчатки, в субботу на Безымянном произошло семь пепловых выбросов на высоту от 4,5 км до 15 км.

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что пепловый шлейф тянется в сторону Камчатского залива, на пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.