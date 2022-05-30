«Маски больше не обязательны, за исключением медучреждений. Однако после пережитого опыта мы можем взять их с собой и использовать по необходимости в закрытых общественных местах, особенно в общественном транспорте», — написал министр в Twitter (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Как отметил Коджа, решение принято на фоне резкого снижения числа заражений коронавирусом в стране, в частности новыми штаммами. Число случаев заражения не превышало тысячи в течение трех последних дней.

В свою очередь, авиакомпания Turkish Airlines также заявила, что с понедельника носить маски в самолетах не нужно. Гендиректор перевозчика Билал Экчи уточнил, что на внутренних рейсах масочных режим действовать не будет, а на международных требования могут отличаться в зависимости от страны путешествия.