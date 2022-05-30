"На Кавминводах достаточно развита курортная инфраструктура, очень много различных санаториев. Требует модернизации номерной фонд и медицинская составляющая, но она есть и готова принимать гостей уже сейчас, без каких-то стартовых больших вложений", — заявил Кошкин.

По его словам, также есть фактор, влияющий на решения кадровых вопросов.

"Раньше в Советском Союзе был врач-курортолог, который знал специфику местных природных факторов и назначал отдыхающему определенные процедуры, исходя из показаний. Сейчас этой позиции во врачебной номенклатуре нет. Если бы она появилась, то это позволило бы качественно продвинуть саму медицинскую составляющую", — отметил собеседник агентства.

Врач-курортолог мог бы обеспечить продвижение медицинской услуги конкретного курорта, считает он.

Кроме того, по мнению Кошкина, курорту нужен средний медицинский персонал.

Среди проблем он назвал устаревшую инженерную инфраструктуру населенных пунктов — водоснабжения и водоотведения, ее реконструкция была включена в комплексную программу развития Кавминвод.

"Если этот сегмент будет решен, то появится самый хороший посыл для увеличения номерного фонда, качества и количества гостей которых можно комфортно разместить. Сейчас Кавминводы ставят задачу увеличить число туристов с 1 млн до 5 млн человек, но инженерная инфраструктура может "захлебнуться" без решения этого вопроса. Гостей надо обеспечить необходимыми условиями — качественной питьевой водой и водоотведением", — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что Кавминводы — ключевая для РФ курортная территория.

"Минздрав России определил 18 территорий с уникальными лечебными факторами. И Кавминводы — одна из самых главных жемчужин наших курортных территорий. Тут есть все природно-оздоровительные факторы — минеральная вода, грязь, уникальный климат. На остальных курортах они присутствуют в той или иной выборке", — сказал Кошкин.

Кроме того, для развития курорта необходима финансовая поддержка, а также упорядочивание всего, что связано с недрами, охраной и использованием источников, скважин.

"Сейчас это все разрознено и требует более взвешенного подхода и инвентаризации. Необходимо быстро принимать решения, связанные с поддержкой нормального состояния скважин", — добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что "Туризм.РФ" прикладывает все усилия, чтобы создать необходимые финансовые, инвестиционные и юридические механизмы для поддержки инвесторов, готовых реализовывать проекты на курортных территориях, в том числе на Кавминводах.

"В случае с проектами в санаторно-курортной сфере мы расширяем линейку предложений. Если есть интересный проект, корпорация поможет разработать и финансовую модель, и бизнес-план", — уточнил эксперт.

Среди финансовых мер поддержки: прямое финансирование проекта корпораций путем вхождения в уставной капитал компании, привлечение дополнительного заемного финансирования по льготной ставке в 5%.

В "Туризм.РФ" окажут содействие в получении федерального финансирования для создания или реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для санатория.

Также одной из мер господдержки при сотрудничестве с "Туризм.РФ" является содействие в получении федерального финансирования на строительство обеспечивающей инфраструктуры, необходимой для санатория, в том числе дороги, энергоснабжения, инженерных сетей, водоснабжения.