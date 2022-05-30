"Благодаря проекту "Две реки — одно море" в Сочи появится прогулочная зона длиной около 15 километров. Жители и гости курорта смогут комфортно прогуляться от набережной реки Сочи до Морского порта, а затем вдоль моря до бальнеологического курорта Мацеста. Масштабный проект объединит всю историческую городскую территорию в единый архитектурный ансамбль", — сказал мэр.

Он подчеркнул, что работы по проекту идут согласно графику.

"Уже расширена и благоустроена территория пляжа "Маяк", и в данный момент реализуется третий этап реконструкции набережной пляжа "Ривьера" в центральном районе. Там появятся детские площадки, зеленые зоны, прогулочные дорожки. Будет построен пешеходный мост с уникальной архитектурой через реку Сочи. Это место наверняка станет одной из самых популярных точек притяжения для горожан и туристов. Ещё один интересный момент проекта — инвестпроект по созданию искусственного земельного участка в акватории Сочи, который проходит стадию согласования", — отметил глава курорта.

Параллельно идет благоустройство набережной реки Хоста, обновление в том числе идёт благодаря федеральному проекту "Комфортная городская среда".

"Отмечу, что сочинцы очень ответственно относятся к будущему нашего города. На рейтинговом голосовании Сочи вошёл в тройку самых активных городов страны. Мы совместно с нашими жителями определяем приоритеты и реализуем проекты, направленные на развитие главного курорта страны", — подытожил руководитель.