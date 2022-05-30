"Мы так совсем далеко не просматриваем, поскольку к двум проектам реконструкции санаториев "Волна" и "Кристалл" также ведем реконструкцию гостиницы "Приморская" в Сочи, тоже уникальный объект. По остальным объектам сегодня идет подготовка, пока не могу поделиться (планами — ИФ)", — сообщил заместитель генерального директора ПАО Хамит Мавлияров, отвечая на вопрос "Интерфакса", планирует ли группа покупку еще туристических активов в Сочи.

По его словам, суммарные инвестиции ЛСР в развитие трех сочинских санаториев составят более 43 млрд рублей. Объекты будут реконструированы в ближайшие два года.

"Мы закладывали инфляционную составляющую, но пока из того бюджета, что намечали по "Кристаллу" и "Волне", не вышли: здесь на два объекта просматривается до 22 млрд рублей инвестиций суммарно. По "Приморской" прямые строительные затраты были 21 млрд рублей. За два года мы осилим эти объемы и будем принимать гостей", — отметил Мавлияров, добавив, что несмотря на подорожание стройматериалов, сумма инвестиций в проект не меняется.

"Санаторий "Волна" является объектом культурного наследия, и его надо сохранить, и весь ландшафт сохранить. Мы сегодня разрабатываем проектную документацию комплекса объектов, старые корпуса будут в течение двух лет восстановлены в первозданном виде, гармонично будет встроен еще один новый корпус. Этот объект будет гармонично смотреться с комплексом "Кристалл", и они будут соединяться", — пояснил он.

В "Кристалле" также будет размещена грязелечебница, медицинские помещения для санаторного лечения. Общий номерной фонд "Волны" и "Кристалла" составит около 800 под уровень 4-5 звезд.

Как сообщалось, соглашение о реализации проекта по реконструкции гостиничного комплекса "Приморская" было подписано на ПМЭФ-2021. Он подразумевает реконструкцию существующего здания гостиницы, устройство оздоровительного комплекса, кафе, ресторанов.

Группа ЛСР в прошлом году приобрела 92,3171% голосующих акций пансионата "Кристалл" и 94,12% голосующих акций АО "Санаторий "Волна", расположенных в Хостинском районе Сочи. Как сообщали "Интерфаксу" в ЛСР, сделки состоялись в рамках развития направления "доходная недвижимость". В ноябре 2020 года группа стала владельцем ООО "Приморская".

Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Холдинг является владельцем и оператором нескольких бизнес-центров. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.