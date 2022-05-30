Соответствующее объявление размещено в воскресенье на официальном сайте аэропорта.

"Чтобы привлечь иностранные авиакомпании, международный аэропорт Керки устанавливает самые низкие цены в Туркменистане за наземное обслуживание. В аэропорту предоставляется бесплатное наземное обслуживание, за исключением аэронавигации и за сборы ГСМ для иностранной авиакомпании, совершающей технические посадки при заправке не менее 15 тонн топлива", говорится в сообщении на сайте.

Новый аэропорт в Керки, рассчитанный на обслуживание 100 пассажиров в час, введен в эксплуатацию в июне 2021 года. Аэропорт расположен в Лебапском велаяте (области) в восточной части Туркменистана, граничащей на севере с Узбекистаном и на юге с Афганистаном.

Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП) длиной 2700 метров и шириной 60 метров. Рабочая ширина — 45 метров с 7,5 метровыми обочинами, на торцах ИВПП расположены площадки для разворота воздушных судов.

Перрон с кодовой буквой "D" рассчитан для стоянки двух самолётов с возможностью руления лайнеров на тяге собственных двигателей.

Ввод в строй аэропорта Керки обеспечивает широкие возможности для осуществления международных рейсов во многие государства мира, приёма и высокоэффективного обслуживания транзитных рейсов.