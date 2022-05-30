"Поисково-спасательные войска обнаружили место крушения самолета", — сообщил представитель армии Нараян Силвал в твиттере, опубликовав фотографию обломков с четко видимым бортовым номером самолета и его частями, разбросанными по склону горы.

Самолет принадлежал частной авиакомпании Tara Aна, он вылетел из туристического города Покхара в воскресенье и направлялся в Джомсом. На борту находились 16 граждан Непала, четыре — Индии и два — Германии.

Связь с самолетом была потеряна через 20 минут после взлета.