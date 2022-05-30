"Впервые на выставке будут представлены два новых павильона. Павильон АО "Корпорация Туризм.РФ" продемонстрирует основные направления деятельности корпорации с особым акцентом на проекты Дальнего Востока. Мультимедийный павильон "Дом тигра" будет посвящен II Международному форуму по сохранению тигра и представит достижения России в вопросах сохранения этого редкого хищника", — говорится в сообщении.

Также гости выставки смогут увидеть экспонаты холдинга АО "Вертолеты России": вертолет Ка-62 в рамках экспозиции АО ААК "Прогресс", Ми-8 в рамках экспозиции Республики Бурятия.

Реконструкция региональных павильонов выставки, в которых 11 регионов ДФО представляют свои проекты и достижения, начнется 1 июня, а завершить все работы в павильонах планируется в конце августа. Сейчас ведутся работы по утверждению эскизов для реновации, в экспозицию планируется добавить интерактивные технологии и ночную иллюминацию.

Для экономии бюджетных средств и в связи наступлением холодов павильоны были законсервированы в сентябре 2021 года, после завершения VI Восточного экономического форума.

Торжественное открытие выставки состоится на набережной бухты Аякс 5 сентября. В дни проведения VII Восточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра Улица будет доступна для гостей. C 9 по 11 сентября павильоны "Улицы Дальнего Востока" будут открыты для всех жителей и гостей Приморья.

Выставка традиционно размещается на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета.

VII Восточный экономический форум-2022 состоится 5-8 сентября на базе кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке.