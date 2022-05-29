"Гранд Сервис Экспресс" впервые запускает поезд "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург — Феодосия. Он будет курсировать отправлением из Петербурга с 29 мая, отправлением из Феодосии с 31 мая раз в четыре дня. Компания работает над увеличением периодичности поезда, с 9 июня он будет курсировать через день", — говорится в сообщении перевозчика в его телеграм-канале в воскресенье.

Поезд составлен из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов.

Поезд №177/178 будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Феодосию через день в 11:15. Он проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. "Это первый поезд ГСЭ, который свяжет Краснодар и Феодосию, потому что московские поезда через Краснодар не идут", — отмечает ж/д-компания.

В обратную сторону поезд будет отправляться в 17:50 и прибывать в Петербург в 13:01.

Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала военной операции на Украине. Росавиация в 16-й раз продлила запрет на полеты, теперь до 6 июня. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.