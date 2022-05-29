Поезд составлен из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов.
Поезд №177/178 будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Феодосию через день в 11:15. Он проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. "Это первый поезд ГСЭ, который свяжет Краснодар и Феодосию, потому что московские поезда через Краснодар не идут", — отмечает ж/д-компания.
В обратную сторону поезд будет отправляться в 17:50 и прибывать в Петербург в 13:01.
Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала военной операции на Украине. Росавиация в 16-й раз продлила запрет на полеты, теперь до 6 июня. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.