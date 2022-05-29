"В этом году московскую программу "Библионочи" посетили больше 40 тыс. москвичей и гостей города. В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий — они собрали 250 тыс. просмотров", — сказала заммэра.

Отмечается, что самыми посещаемыми площадками стали библиотека им. Некрасова, библиотека № 147 им. Орлова, библиотека № 197 им. Ахматовой, детская библиотека им. Гайдара и библиотека-медиацентр № 67.

С 28 по 29 мая порядка 220 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры, провели более 750 мероприятий в рамках акции.