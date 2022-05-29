"Уже сегодня плато Лаго-Наки – якорная туристическая территория республики. Его посещают не менее 74% туристов, приезжающих в регион. Создание здесь экокурорта придаст импульс развитию туризма в республике. Благодаря реализации проекта будет создано 2 тысячи новых рабочих мест, вклад отрасли в ВРП Республики с учетом мультипликативного эффекта может вырасти до 7%. Для гостей Адыгеи на курорте запланировано более 2,5 тысяч номеров. Инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволят синхронизировать график строительства мест размещения с подведением к ним транспортной и инженерной инфраструктуры", — отметил вице-премьер на совещании во время рабочего визита в республику.

В свою очередь, глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что при реализации инвестпроекта особое внимание уделяется сохранению природы, минимальному воздействию на окружающую среду. Проведена большая научная работа совместно со специалистами Кавказского заповедника, представителями экологического сообщества.

Предполагается, что на первом этапе создания до 2025 года на территории курорта будут построены 6 канатных дорог, протяженность трасс составит 20 км, а номерной фонд — 642 единицы. В перспективе, к 2030 году, здесь планируется построить 16 канатных дорог, обустроить около 37 км трасс, а номерной фонд превысит 2 500 единиц. В настоящее время ведется проектирование курорта, строительство планируется начать во второй половине 2023 года.