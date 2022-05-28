Полетная программа в Египет будет выполняться из столичного аэропорта "Внуково" на аэробусах A330 по четвергам и воскресеньям в Хургаду и по средам и субботам в Шарм-эль-Шейх. Первый рейс вылетел в Шарм-эль-Шейх с полной загрузкой.

"Мы отмечаем высокий спрос на туры в Египет, на ближайшие вылеты как в Шарм-эль-Шейх, так и в Хургаду, загрузка рейсов стопроцентная", — сказала "Интерфаксу" PR-директор Tez Tour Россия Елизавета Тимошенко.

Фото: Светлана Захарова/Интерфакс

Она подчеркнула, что оператор получил все необходимые разрешения, подтверждающие возможность выполнения полетов, как от российских, так и от египетских властей.

Тимошенко добавила, что хорошая загрузка рейсов обусловлена также особыми условиями перебронирования туров, отмененных из-за закрытия авиасообщения с зарубежными странами после 24 февраля.

"Клиенты Tez Tour, которые ранее приобрели туры в Турцию с заездами в период с 17 мая по 30 июня 2022 года, могут перебронировать их на чартерные программы из Москвы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх на определенные даты по текущим ценам", — сказала она.

Кроме того, по ее словам, все туристы, которые приобрели туры в Египет с вылетом после 24 февраля и не смогли отправиться на отдых из-за отсутствия авиасообщения между странами, смогут сделать это уже в ближайшее время.

Фото: Светлана Захарова/Интерфакс

Стоимость недельного тура в первых числах июня стартует от 48 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 4* с системой "все включено".