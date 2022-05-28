"Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские праздники курорт посетили 250 тысяч человек", — сказал глава города.

Он подчеркнул, что санаторно-курортный комплекс сейчас демонстрирует хорошую загрузку.

"Главная задача нашего города — встретить гостей достойно. Наши парки, в том числе национальный биосферный заповедник, организовали огромную программу, и я думаю, что она всем понравится. Сегодня мы понимаем, что есть определенная категория россиян, привыкших отдыхать за рубежом, у них высокие требования к туриндустрии. Вся отрасль нашего города тоже с каждым годом поднимает качество сервиса", — сказал Копайгородский журналистам.

Как сообщалось, к летнему сезону в Сочи подготовлено 188 пляжных территорий. Все они будут хорошо оборудованы, удобны и безопасны для отдыха. В пятницу в рамках празднования Дня города в Сочи был открыт первый в России экопляж.