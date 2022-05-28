"На сегодняшний день, несмотря на прохладную погоду, установившуюся в подмосковном регионе, уже открыто более 500 летних кафе, это почти 12 000 дополнительных посадочных мест в заведениях общепита. Сезон только стартовал, поэтому количество летних веранд будет увеличиваться с наступлением тёплой погоды", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Сезон летних кафе в Московской области длится до 1 ноября. Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье планируют открыть порядка 850 летних кафе.