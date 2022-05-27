Путеводитель по лучшим гастрономическим местам Тулы и Тульской области в пятницу представила ее автор — журналист, телеведущая Ника Ганич.

"Издание гастрономического путеводителя с рецептами, туристическими маршрутами, ресторанами и кафе позволит познакомиться с регионом не только в историческом, но и в гастрономическом контексте", — сказал в ходе презентации заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов.

Путеводитель "География на вкус. Тула" охватил рестораны, гастробистро и модные бары, агрофермы и загородные рестораны с аутентичной локальной кухней.

"Здесь представлены заведения с уникальными рецептами со всего региона, включая Ясную Поляну с анковским пирогом семьи Толстых, село Крапивну с крапивной кулинарией, булочку "Веневку" из Венева и многое другое", — говорится в сообщении.

По словам автора путеводителя, книга включает в себя подробное авторское описание более чем 60 лучших и самых интересных ресторанных и гастрономических концепций региона.

В нем собрана уникальная коллекция: более 40 рецептов современной тульской кухни от лучших шеф-поваров ресторанов — участников гида. Все рецепты практичны и доступны для приготовления на домашней кухне.

Раздел о каждом гастрономическом кластере дополнен подробной информацией о туристических маршрутах и знаковых достопримечательностях, лучших местах для красочных фотографий, а также рекомендациями по выбору отеля от профессионального путешественника Натальи Корнейчук.

Путеводитель стал четвертым по России после уже вышедших гидов по Москве, Санкт-Петербургу и Твери. Работа над путеводителем велась при поддержке комитета Тульской области по развитию туризма. Проект рекомендован Ростуризмом.

В 2021 году Тульскую область посетили 1 млн 347 тыс. туристов.