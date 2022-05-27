"На территории Сочи 18 объектов работают по системе "все включено" и "ультра все включено". Наши туристы, избалованные зарубежными странами, по достоинству могут оценить тот уровень качества, который готов предоставить Сочи. Он зачастую не ниже, а даже выше тех условий, которые были доступны за рубежом",- отметил он.

Одно из наиболее популярных на сегодняшний день направлений отдыха, которое динамично развивается на курорте — семейный отдых, констатировал Сазонов. Именно эти средства размещения в летний сезон продемонстрируют самую высокую загрузку.

По его словам, распространение системы "все включено" повышает привлекательность курорта относительно зарубежных конкурентов, так как весомая доля российских туристов отдает предпочтение данному формату отдыха, как наиболее оптимальному с организационной и финансовой точек зрения.

"Количество отелей, внедряющих такие стандарты, как "все включено" и "ультра все включено", с каждым годом будет увеличиваться. Мы хотим, чтобы город Сочи стал флагманом данного направления, заинтересованы, чтобы уровень сервиса ежегодно повышался",- отметил он.

Практически во всех отелях, работающих по системе "все включено", есть подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи, инфраструктура для детей, спортивные площадки. Все отели предлагают разнообразную анимационную программу для детей и взрослых, рассказал Сазонов.

Он отметил, что у системы "все включено" нет государственных стандартов, поэтому министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края были разработаны методические рекомендации (стандарты) по организации сервисов по концепциям "всё включено" и "ультра всё включено". В начале этого года принятые стандарты были доведены до руководителей санаториев и гостиниц, проведено обучение и стандарты начали внедрять в работу объектов размещения.