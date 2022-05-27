Пятидневный режим работы сохранится, так как компания "нашла возможность увеличить программу полетов", говорится в письме временно исполняющего обязанности гендиректора компании Андрея Юрикова к сотрудникам, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

"Будем готовить "Победу" к дальнейшему восстановлению темпов роста", — сказано в письме.

После введения Западом санкций против РФ "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сообщала о приостановке эксплуатации 16 из 41 своего самолета Boeing 737 в целях экономии запчастей.

Ни Росавиация, ни "Аэрофлот" не публиковали статистику пассажиропотока за апрель. В марте перевозки "Победы" сократились на 7% год к году, до 911 тыс. человек.