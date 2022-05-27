"Александр Лукашенко поручил снять барьеры и блокировки для жителей этих соседних стран. В том числе главой государства принято решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в Белоруссию", — говорится в сообщении.

Данное решение было озвучено в ходе оперативного совещания по актуальным вопросам с представителями правительства и администрации президента, которое состоялось после заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, в котором принимал участие белорусский президент.

"Что касается взаимодействия с соседними странами, обсуждалась работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Белоруссии для граждан Литвы и Латвии", — отметили в пресс-службе.