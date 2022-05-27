"Прогнозы о том, что треть, а это более 300 гостиниц, закрываются — безосновательны и не соответствуют действительности, поскольку нет никаких объективных данных, подтверждающих эти заявления", — заявили в полпредстве.

Там уточнили, что загрузка отелей и санаториев на лето незначительно снизилось, но соизмерима с прошлогодней. При этом есть случаи отказа от бронирования детских и оздоровительных путевок.

"Есть заявки от туристической отрасли, которые говорят о невозможности добраться в связи с логистическими ограничениями в ряде случаев. И конечно, сейчас задача также помочь предпринимателям получить компенсации в тех случаях, когда была произведена предоплата, то, что касается бюджетных учреждений, организаций", — отметили в пресс-службе.

По данным полпредства, отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счет увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения.

Так, число идущих в Крым из Москвы поездов увеличилось до пяти в день, из Санкт-Петербурга — до трех. Всего в этом сезоне поезд "Таврия" будет работать на 17 маршрутах против 14 прошлогодних. С 1 июня в Крым начнет курсировать поезд из Адлера.

Кроме того, прорабатывается введение дополнительных регулярных железнодорожных рейсов Москва — Симферополь.

Рассматривается возможность продления скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Адлер — Анапа — Керчь, а также разрабатываются варианты ежедневного скоростного морского пассажирского сообщения между кубанскими Геленджиком, Новороссийском и крымскими Керчью, Феодосией.

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму действует режим повышенной готовности. В пяти муниципалитетах на севере полуострова введен высокий, "желтый", уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополя, который в предыдущие годы обеспечивал 30% турпотока в Крым.