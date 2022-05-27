Комиссия начнет работу уже этим летом. Члены комиссии для мониторинга и оценки качества туруслуг будут периодически выезжать в Карачаевский городской округ и Зеленчукский район, где расположены основные курортные зоны КЧР.

Проверки коснутся всех направлений туруслуг, в том числе частных предпринимателей и организаций по прокату и эксплуатации квадроциклов, оказанию экскурсионных услуг на автомобилях, организации рафтинга, эксплуатации аттракционов, расположенных на туристских территориях.

Контрольные мероприятия также затронут организаторов конных экскурсионных услуг, где будет проверятся, в том числе соответствие их деятельности ветеринарно-санитарным правилам по содержанию животных, говорится в сообщении.