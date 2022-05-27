«Кабмин Кипра в пятницу принял решение отменить 1 июня все антиковидные ограничения для путешественников в аэропортах и портах, поскольку в стране улучшилась эпидемиологическая ситуация», — пишет издание.

Как отмечает газета, с 1 июня от всех путешественников, независимо от страны выезда, больше не потребуется предъявлять действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР- или экспресс-тест на антиген.

По словам главы Минтранса Кипра Янниса Карусоса, пассажиропоток на рейсах в мае составил 77% от аналогичного периода допандемийного 2019 года, это в среднем 30 тыс. пассажиров в день.

В середине апреля Кипр отменил обязательную для заполнения туристами форму CyprusFlightPass, в ней содержалась информация о вакцинации, тестировании или перенесенном COVID-19.

Прямых рейсов на Кипр сейчас нет, добраться можно с одной или двумя пересадками в Израиле или ОАЭ. Стоимость самого дешевого перелета в первой половине июня начинается от 101 тыс. рублей на человека.