«С 30 мая полностью вакцинированные филиппинцы и иностранные граждане, прибывающие в страну, больше не обязаны по прибытии предъявлять справку с результатом ПЦР-теста на ковид, если они старше 18 лет и прошли ревакцинацию», — пишет издание.

Как отмечает газета, ПЦР-тест не нужно предъявлять и пассажирам в возрасте 12-17 лет, если они полностью привиты от коронавируса, а также детям до 12 лет, которых сопровождают привитые или ревакцинированные родители или опекуны.

Филиппины будут принимать все типы сертификатов о прививках, независимо от страны происхождения.

«Путешественники, которые не вакцинированы или частично привиты, или имеют неподтвержденный прививочный статус, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до вылета, или антиген-теста, сделанного за 24 часа до отправления», — пишет Philippine News Agency.

Кроме того, им придется по прибытии на Филиппины соблюдать карантин, который может прекратиться после получения результатов ПЦР-теста, сделанного на пятый день изоляции.

Медицинская страховка с покрытием $35 тыс. также больше не будет обязательной для въезда, однако власти республики все же рекомендуют ее оформить.