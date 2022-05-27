«Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, ранее от компаний требовалось документально подтвердить, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ, но они не предоставили своевременно эту информацию. Причем Google грозит штраф уже во второй раз: в 2021 году компания привлекалась к ответственности за это, суд наложил штраф в размере 3 млн рублей. Компания штраф своевременно оплатила.

Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 млн до 6 млн рублей (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования – от 6 млн до 18 млн рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb в начале апреля приостановил деятельность в России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Бронирование жилья в России и Белоруссии прекращено, а граждане этих стран больше не могут оформить брони где бы то ни было.