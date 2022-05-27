«В аэропорту Шереметьево 31 мая откроется новый железнодорожный терминал в Северном терминальном комплексе (СТК), поезда «Аэроэкспресс» начнут курсировать прямо до терминалов В и С», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, запуск прямого железнодорожного сообщения в терминалы В и С из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок и будет способствовать повышению транспортной доступности.

Ранее поезда «Аэроэкспресса» планировалось запустить в апреле-начале мая. В настоящее время добраться до терминалов B и С аэропорта, можно только на автотранспорте или на подземном шаттле под летным полем, который курсирует между южным и северным комплексами.