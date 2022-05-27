"Всего доступны для пассажиров дополнительно 18 тыс. 200 мест", — говорится в сообщении ГСЭ в его телеграм-канале.

Дополнительный поезд N197/198 назначен с 29 мая в связи с увеличением пассажиропотока в Крым. Из Москвы состав будет отправляться в 22:30 и прибывать в Симферополь через день в 07:20. В обратную сторону поезд отправляется в 23:55 и прибывает в Москву через день в 11:25.

"Гранд Сервис Экспресс" работает над увеличением пассажировместимости поездов в Крым, добавляя по мере возможности дополнительные вагоны к составам", — отмечает перевозчик.

Поезд N197/198 — пятый поезд ГСЭ из Москвы в Крым. Он будет ходить до конца сентября.

Помимо поезда N197/198, добраться до Симферополя можно на ежедневном двухэтажном поезде N27/28. Кроме того, курсируют поезда N91/92 Москва-Севастополь и N173/174 Москва-Евпатория, а 28 мая будет запущен двухэтажный поезд N163/164 Москва-Феодосия.

Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала военной операции на Украине. Росавиация 24 мая в 15-й раз продлила свой запрет, теперь до конца мая. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.