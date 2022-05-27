"Детей примут детские лагеря Туапсе и Анапы. Всего этим летом будет организовано четыре летние смены. За это время около 470 тыс. ребят смогут отдохнуть и поправить свое здоровье на территории южных курортов, а также в Подмосковье", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно. Как сообщалось, в этом году оздоровительная кампания пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность.